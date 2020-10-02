СМИ: Власти Москвы подумывают заменить учителей старше 65 лет на студентов из-за коронавируса

Департамент образования Москвы изучает возможность замены учителей старшего возраста студентами педагогических вузов после карантинных каникул, делятся "Известия".

По замыслу властей, преподавателей старше 65 лет могут перевести на дистанционную занятость в качестве наставников для своих молодых коллег.

В департаменте полагают, что данная мера позволит обезопасить учителей из группы риска от заражения COVID-19, а сам учебный процесс от этого не пострадает.

В то же время педагоги выразили недоверие подобного рода "рокировке". В профсоюзе "Учитель" рассказали "Известиям", что инициатива вызывает много вопросов, в частности - будут ли наставникам платить полную зарплату и имеется ли в вузах достаточное количество студентов для замены.

Ранее, напомним, столичный мэр Сергей Собянин издал указ о предоставлении учащимся отдыха от занятий в период с 5 по 18 октября в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса: в Москве уже не первый день подряд фиксируют свыше 2 тысяч новых случаев заболевания.