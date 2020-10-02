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10:36

КСП изучит финансовую деятельность Фонда капремонта многоквартирных домов

фото ЗакС политика КСП изучит финансовую деятельность Фонда капремонта многоквартирных домов

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Петербурга начали проверку использования бюджетных средств, ранее выделенных в форме субсидий городским Жилищным комитетом некоммерческой организации "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах". Контроль за процессом осуществляет аудитор КСП Юрий Шутов. 

Фонд занимается капремонтом общего имущества в многоквартирных домах города на Неве, а именно - собирает взносы горожан, софинансирует затраты на ремонт зданий, выполняет технический заказ и кооперируется с различными компаниями по вопросам, связанным с капремонтом.

В июне текущего года руководителем Фонда стал Петр Погребняк. До него кресло начальника организации принадлежало Денису Шабурову.

В ходе проверки аудиторы КСП оценят легитимность, эффективность и целевое использование бюджетных средств в период с 2018 по 2020 год. Кроме того, эксперты проанализируют показатели реализации регионального проекта "Жилье и городская среда".

Финиш аудита намечен на 4 декабря.

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