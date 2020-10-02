Коронавирус выявлен у 9412 россиян: плюс 302 заболевших - в Петербурге

Оперативный штаб представил обновленную статистику по количеству новых случаев заражения коронавирусом в РФ: так, согласно последним данным, инфекция диагностирована у ещё 9412 россиян, проживающих в 84 регионах. Соответственно, на сегодняшний день известно об 1 194 643 заболевших с начала пандемии.

Подтвердилось 186 новых смертей. За всё время с начала распространения болезни в стране погибли 21 077 граждан.

За прошедшие 24 часа излечились 6054 человека, всего COVID-19 победили 970 296 россиян.

Традиционно, наибольшее количество заболевших в Москве - 2 704, Петербурге - 302, Московской области - 244, Ростовской области - 209, Нижегородской области - 191.

В Северной столице скончались ещё 32 пациента (всего - 3004), а выздоровел 151 заразившийся (всего - 29 368).