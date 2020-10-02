В ЗакСе обсудили легализацию экскурсий по крышам

На заседании комитета по законности петербургского парламента 2 октября депутаты обсудили способы легализации экскурсий по крышам, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Также в обсуждении участие приняли представители комитета по туризму, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, ГУ МВД по Петербургу и проекта "Легальные крыши".

Сотрудники органов исполнительной власти заявили, что в целом поддерживают инициативу по созданию законодательной возможности легализовать экскурсии по крышам. Однако необходимо проработать механизм исполнения, отметили представители комитетов. В частности, сотрудница комитета по вопросам законности сообщила, что возможно стоит подумать об установлении возрастных ограничений или ввести лицензии на проведение экскурсий по крышам.

Заместитель председателя комитета по туризму Нана Гвичий заявила, что ее ведомство прорабатывает вопрос с 2017 года. Она предположила, что требуется также продумать подготовку специальных экскурсоводов. На вопрос депутата ЗакСа от "Справедливой России" Александра Егорова о том, потребуется ли это обучение бюджетные затраты, Гвичия ответить не смогла. По ее словам, сначала надо детально сформулировать схему работы, а уже потом можно будет говорить о бюджетных тратах. Отсутствие четких ответов у комитета по туризму не понравилось депутату от КПРФ Александру Рассудову. Он заявил, что ведомство уже могло далеко продвинуться с легализацией экскурсий по крышам, если бы действительно этим занимался три года.

Депутат от "Единой России" Денис Четырбок рассказал, как он видит возможную схему работы. По его словам, комитет по туризму должен определить крыши, на которых можно проводить экскурсии, и дать задание жилищному комитету, чтобы тот узнал у собственников дома, согласны ли они на то организацию туристической точки. После этого информацию можно передавать предпринимателям, считает парламентарий. Представитель "Легальных крыш" подтвердил, что такие действия от властей были бы хорошим подспорьем.

Депутаты решили сформировать рабочую группу по проработке законопроекта по легализации экскурсий по крышам. Возглавил ее Четырбок, а вошли Егоров, Вера Сергеева и Павел Иткин. Четырбок предложил органам власти при желании также войти в рабочую группу.

В 2018 году депутаты ЗакСа ввели штрафы за проведение экскурсий по крышам. Юридическое лицо за организацию такого отдыха должны штрафовать на 200 тысяч рублей, долдностное - на 50 тысяч рублей, физическое - 5 тысяч рублей. Тогда парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский предложил не запрещать экскурсии по крышам, а законодательно прописать правила безопасности и сами крыши сделать более привлекательными для туризма.

В начале 2020 года Четырбок выступил с инициативой легализовать экскурсии по крышам. По его словам, необходимо ввести понятие "культурно-познавательный туризм" в городской закон о туризме. Подготавливать крыши для такого отдыха должен будет не бюджет города, отметил депутат. Против этого высказался Вишневский, который заявил, что опасается начала вымогательства денег чиновниками за допуск к эксплуатации подготовленных к экскурсиям крыш. Однако документ все же приняли в первом чтении.

София Саттарова

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