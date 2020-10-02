Экс-координатору "Открытки" в Краснодаре назначили 240 часов работ в рамках дела о "нежелательной организации"

Ленинский райсуд Краснодара решил, что экс-координатор "Открытой России" Яна Антонова виновна в осуществлении деятельности "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК РФ) и назначил ей 240 часов обязательных работ, уведомила председатель ОР Анастасия Буракова у себя в Telegram-канале.

Согласно действующему российскому законодательству, гражданина могут привлечь к ответственности по обозначенной статье в случае, если его дважды за год привлекали по административным статьям о деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). В числе действий, в которых "уличили" Антонову: репост видео ОР о нехватке школ в регионе; участие в согласованном митинге, в ходе которого активистка развернула два флага с символикой ОР; одиночный пикет, который она якобы использовала, чтобы привлечь внимание к ОР; участие в экологическом семинаре о раздельном сборе отходов; репост анонса согласованной акции в память о Борисе Немцове и участие в соответствующем пикете; репост новости с символикой "МБХ медиа".

Следствие по делу Антоновой продолжалось около полутора лет. Избранная для девушка мера пресечения - подписка о невыезде.

Добавим, на сегодняшний день арестованы также счета матери Антоновой Зои Шипиловой. В октябре прошлого года к Антоновой нагрянули с обыском силовики в рамках дела об "отмывании денег" ныне упраздненного Фонда борьбы с коррупцией.