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14:40

"Подумай об этом, дарю идею": Кадыров предложил Навальному обвинить его в своем отравлении

фото ЗакС политика "Подумай об этом, дарю идею": Кадыров предложил Навальному обвинить его в своем отравлении

Вслед за остальными видными российскими чиновниками на заявление Алексея Навального о якобы причастности Владимира Путина к его отравлению откликнулся и глава Чечни Рамзан Кадыров, предложивший политику обвинить его в преступлении.

"Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кроме того, добавил чеченский лидер, по его мнению, именно благодаря Путину в России существует толерантное отношение к оппозиции, и, если бы не он, то всех "несогласных" уже давно выслали из страны.

"Навальный, будь же в конце концов человеком, который любит свою Родину, а не поливает ее грязью. Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство?" - интересуется президент Чечни.

Навальный, заключил Кадыров, является "очередной игрушкой в руках тех, кто желает развала России". 

Вчера, напомним, кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе журналистского брифинга известил, что по имеющейся у него информации с политиком работают западные спецслужбы - в частности, ЦРУ. Кроме того, его возмутили слова оппозиционера, считающего, что к его отравлению причастен начальник пресс-секретаря - Владимир Путин. Чиновник уверен, что подобного рода "декларации" звучат из "уст" Навального исключительно с подачи американских контрагентов.

В свою очередь Навальный попросил Пескова предъявить доказательства, параллельно уведомив общественность, что подаёт на него в суд.

В опубликованном днём ранее интервью Der Spiegel оппозиционер заявил, что считает Путина причастным к своему отравлению. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что, напротив, Путин спас Навальному жизнь.

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