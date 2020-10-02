Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

14:57

Депутат МО "Волковское" Яхин вышел из "Единой России" и заявил о фальсификациях на выборах

фото ЗакС политика Депутат МО "Волковское" Яхин вышел из "Единой России" и заявил о фальсификациях на выборах

Бывший глава и ныне депутат муниципального образования "Волковское" Рамиль Яхин вышел из партии "Единая Россия", сообщил он ЗАКС.Ру. По его словам, во время муниципальных выборов 2019 года в его округе были фальсификации. Некоторые из не прошедших в совет кандидатов обращались в суд, где выступал и он сам, заявил мундеп.

- Судились "яблочники", я им сам помогал, присутствовал в судах и подтверждал то, что они выиграли выборы. Коммунист не подал иск в суд. Члены партии "Единая Россия", двое из которых бюджетники, не решились оспаривать решение ТИК № 23 в суде, - рассказал Яхин.

В суде оспорить итоги выборов в МО "Волковское" не удалось. Мундеп заявил, что, по его мнению, происходило все в интересах определенных лиц, но назвать имена он отказался. В заявлении о выходе из партии Яхин отметил, что высокопоставленные члены "Единой России" организовали "тайное" первое заседание муниципального совета:

"Вы знаете имена высокопоставленных членов партии "Единая Россия", организовавших псевдозаседание депутатов муниципального совета МО "Волковское" в Петровском зале администрации Фрунзенского района. Вы знаете того, кто пригласил к себе в приемную вновь избранных депутатов-бюджетников, членов партии "Единая Россия" и в присутствии депутата Государственной думы, члена партии "Единая Россия" потребовал избрать и проголосовать за нового, подконтрольного им главу МО "Волковское".

В разговоре с ЗАКС.Ру Яхин уточнил, что его планировали исключить из партии на собрании 1 октября. Причина – якобы в утере документов, сообщил мундеп. Однако, по его словам, документы он не терял: из-за смены власти в муниципалитете он утратил доступ в помещения, где эти документы хранились. Он планировал изложить свою позицию комиссии из Москвы, но из-за коронавируса ее приезд отложили до ноября. 

По мнению Яхина, его решили исключить из партии сейчас, чтобы он как раз не мог пообщаться с комиссией. 

Напомним, в сентябре 2019 года Яхин обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с заявлением, что глава Фрунзенского района Константин Серов якобы выступил перед новым составом мунсовета "Волковское". Глава района якобы обратился к работникам бюджетной сферы и рекомендовал "избрать главой неизвестного им Куренова М.", заявил экс-глава муниципалитета. 

МО "Волковское" входит в 217-й избирательный округ по выборам в Государственную думу. В 2016 году по этому округу в федеральный парламент прошел член партии "Единая Россия" Михаил Романов. В день голосования в 2019 году глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что, по ее информации, Романов ведет борьбу за влияние во Фрунзенском районе. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 октября, 20:20 "Яркая иллюстрация их безответственности": Памфилова – о недовольстве членов ГИК критикой со стороны ЦИК

1 октября, 18:32 Органы опеки снова пришли к главреду "МК в Питере" и экс-кандидату в мундепы МО "Екатерингофский" Кузахметову

30 сентября, 16:53 Член ГИК Березин: Сложить полномочия должны две трети комиссии

29 сентября, 12:11 Горизбирком выбрал новые составы расформированных через суд ИКМО "Коломяги", "Семеновский" и "Сергиевское"

28 сентября, 17:31 Суд приостановил рассмотрение иска экс-мундепов МО "Новоизмайловское" к Горизбиркому

28 сентября, 11:10 Суд вызвал главу ИКМО "Дворцовый округ" для дачи пояснений по делу об отмене мунвыборов

24 сентября, 19:36 В суде при просмотре видео с подсчета голосов по "Дворцовому округу" обнаружились неизвестные бюллетени

14 сентября, 15:57 Суд не стал отменять итоги муниципальных выборов на двух участках МО "Московская застава"

2 сентября, 20:13 Депутаты МО "Смольнинское" час не могли начать заседание из-за толпы посетителей

28 августа, 16:58 На жертву нападения в ИКМО "Новоизмайловское" составили протокол о нанесении побоев


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:59 Суд арестовал подозреваемых в краже иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае

17:33 Жителей районов Архангельской области обяжут носить маски

16:57 СМИ: Главред Koza.Press Славина покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде

16:29 Вице-губернатор Княгинин возглавил Трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений

15:56 Беглов утвердил новые правила работы петербургского метро

15:32 Муниципал: Врио главы МО "Малая Охта" подал в суд на муниципалитет

15:23 Силовики обыскивают редакцию "Новых колес" из-за статьи о взятках калининградского полицейского

14:57 Муниципал: Депутат МО "Волковское" Яхин вышел из "Единой России" и заявил о фальсификациях на выборах

14:52 В Ленобласти скончался глава комитета по правопорядку Александр Степин

14:40 "Подумай об этом, дарю идею": Кадыров предложил Навальному обвинить его в своем отравлении

14:16 Ярославский единоросс оскорбился на ролик "навальнистов" о себе и подал на них в суд

13:55 Экс-координатору "Открытки" в Краснодаре назначили 240 часов работ в рамках дела о "нежелательной организации"

13:16 Беглов и Дрозденко договорились о создании единой концепции обращения с мусором

12:41 Песков отказался комментировать желание Навального подать на него в суд

12:08 Минск вводит ответные санкции в отношении Евросоюза

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru