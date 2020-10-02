Силовики обыскивают редакцию "Новых колес" из-за статьи о взятках калининградского полицейского

В Калининграде силовики пришли с обыском в редакцию издания "Новые колеса" из-за статьи о взятках начальника оперативно-разыскной части местного управления МВД, сообщил в Facebook главный редактор издания Игорь Рудников.

Согласно опубликованным документам, обыски проводятся в рамках дела по ч.5 ст. 128.1 УК РФ (клевета). По версии следствия, 14 мая "неустановленное лицо" из редакции "Новых колес" опубликовало заведомо ложные сведения о начальнике оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД по Калининградской области Андрее Першикове.

Также силовики пришли с обыском к журналисту издания Алексею Малиновскому, передает "Медиазона". По словам жены Малиновского Антонины, в шесть утра силовики выломали дверь в их квартиру, журналиста повалили на пол, была изъята техника – телефон, журналист и два ноутбука.

Сообщается, что поводом для обысков стала статья, в которой бывший подчиненный Першикова утверждает, что тот "крышует" некоторых предпринимателей, получая от них деньги. Источник заявил, что суммы взяток достигали 5 млн рублей в месяц.