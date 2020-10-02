Врио главы МО "Малая Охта" подал в суд на муниципалитет

Временно исполняющий обязанности главы муниципального образования "Малая Охта" Андрей Степанов ("Единая Россия") подал в суд на собственный муниципалитет, как следует из картотеки Красногвардейского районного суда. Из нее же следует, что иск подан еще 24 августа, первое заседание назначено на 19 октября.

Степанов в разговоре с ЗАКС.Ру, причину заявление не пояснил, заявив, что по телефону комментарии не дает. Мундеп округа Василий Кунин ("Яблоко") предположил, что причина иска в решении муниципального совета лишить Степанова заработной платы как заместителя главы МО. Кунин пояснил ЗАКС.Ру, что муниципальный совет с перевесом в один голос 27 июля принял решение, что зарплату будет получать только глава округа. Таким образом, по словам депутата, Степанов с 1 октября лишается заработной платы. Главу же пока выбрать не удается, уточнил Кунин.

В совете МО "Малая Охта" 20 человек: представитель "Трудовой партии России", четверо самовыдвиженцев, семь депутатов от "Единой России" и восемь представителей "Яблока". На первом заседании мунсовета главой избрали единоросса Дмитрия Монахова, но он сложил с себя полномочия в июле 2019 года. Руководить муниципалитетом стал заместитель главы Степанов.

Согласно законодательству, получать зарплату могут 10% мундепов. Если в совете их 20, то на постоянный заработок могут рассчитывать два человека. При этом норма не является обязательной: в совете из 20 человек зарплату может получать только один.

София Саттарова