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16:29

Вице-губернатор Княгинин возглавил Трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений

фото ЗакС политика Вице-губернатор Княгинин возглавил Трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений

Губернатор Александр Беглов назначил вице-губернатора Владимира Княгинина координатором Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщили в Смольном.

Это назначение – перераспределение полномочий между вице-губернаторами. В городском правительстве ожидают, что это позволит организовать эффективную работу комиссии, согласовать интересы между региональными объединениями профсоюзов, работодателей и органами госвласти.

Княгинин стал вице-губернатором в январе, в его ведении – вопросы профессионального образования и науки. В сентябре в его ведение также перешел комитет по труду и занятости, которым раньше занимался Эдуард Батанов.


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