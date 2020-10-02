Жителей районов Архангельской области обяжут носить маски

В семи муниципальных образованиях Архангельской области с 3 октября будет введен масочный режим, передает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя оперштаба региона Артема Вахрушева.

Станет обязательным ношение масок в магазинах и предприятиях сферы обслуживания в Котласе, Котласском районе, Коряжме, Верхнетоемском, Вилегодском, Красноборском и Ленском районах. Подобный режим уже действует в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. По словам Вахрушева, в Котласе рост заболеваемости коронавирусом выше среднего по региону.

За последние сутки в Архангельской области выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом.