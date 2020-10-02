Суд арестовал подозреваемых в краже иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае

Новгородский районный суд арестовал двух жителей Ленобласти по делу о краже Иверской иконы Богоматери, которую подарил президент Владимир Путин Валдайскому Иверскому мужскому монастырю, передает "Интерфакс".

Александр Алексеев и Владислав Соколов останутся в СИЗО до 29 ноября. По словам представителя суда, оба признали свою вину.

По версии следствия, в ночь на 1 сентября злоумышленники пробрались в монастырь через подкоп и украли золотые ювелирные изделия и предметы культа, в том числе напрестольный крест и копию Иверской иконы Богоматери, которую Путин подарил монастырю в 2001 году. Стоимость украденного не сообщалось.

Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение особо ценных предметов). Подозреваемых задержали в Волхове. Оказалось, что один из них судим за тяжкие преступления. Найденные у них пропавшие ценности вскоре вернут в монастырь.