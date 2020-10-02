Суд приговорил экс-сотрудников колонии в Ярославле к срокам в колонии за избиение заключенных

Заволжский суд Ярославля приговорил бывших сотрудников исправительной колонии №8 Ярославля Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко к четырем и трем годам колонии соответственно по делу об избиении заключенных, передает "Новая газета".

Оба признаны виновными, их лишили званий и права занимать должности в правоохранительных органах: Зиябов был майором внутренней службы, Никитенко – старшим лейтенантом. Последнего освободили в связи с фактическим отбытием срока, Зиябова взяли под стражу в зале суда.

Дело касалось избиения осужденных в колонии № 1 Ярославля в 2016 году: "Новая газета" публиковала видеозапись этого момента. На ней видно, как заключенных заставляют бежать по коридору, вдоль которого выстроились сотрудники ФСИН, и надзиратели бьют их под крики "Суслики бегут!" и "Плохо бегут!"