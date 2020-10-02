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19:45

Комитет по туризму готов показать Петербург журналистам за 6,5 млн рублей

фото ЗакС политика Комитет по туризму готов показать Петербург журналистам за 6,5 млн рублей

Комитет по развитию туризма Петербурга объявил закупку на организацию пресс-туров для российских журналистов и блогеров. Максимальная цена контракта составляет 6,5 млн рублей. 

За эти средства Смольный планирует провести пять пресс-туров для гостей из регионов до 25 декабря 2020 года. Каждую группу ждет тематическое путешествие.

К примеру, один из пресс-туров расскажет о спортивном Петербурге. В программе: посещение стадиона "Санкт-Петербург", тренировочной базы "Зенита", "Хоккейного города" СКА, "Новой Голландии", "Севкабеля" и двухчасовая экскурсия "Петербург болельщика". 

Гастрономический туризм будут презентовать экскурсией в Российский этнографический музей, дегустацией в Музее русской водки, посещением Василеостровского гастрономического рынка, ресторанов с петербургской кухней и визитами в "Новую Голландию" и "Севкабель". 

Новую туристскую географию журналистам представят, в частности, с помощью посещения "Планетария №1" и двух креативных городских и лофт-пространств. Кроме того, планируются пресс-туры по теме детского туризма и санаторно-курортного отдыха. 

В пресс-туры пригласят по 10 журналистов, в каждой группе должно быть по два москвича. Блогеры должны будут письменно подтвердить согласие разместить не менее 10 постов о Петербурге с одной фотографией или 5 постов с двумя фотографиями.

Северную столицу представителям медиа будут показывать примерно по пять дней. Гостей поселят в пятизвездочной гостинице, находящейся не дальше 2,5 километров от Дворцовой площади. Обеды и ужины журналистов и блогеров будут проходить в заведениях общепита, имеющих рейтинг не ниже 4,5 на Tripadvisor. Предполагается, что питаться гости будут в ресторанах с видом на достопримечательности, в стрит-фуд барах, в заведениях авторской кухни, арт-кафе и так далее.

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