Смольный рекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленку

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправки в постановление Смольного № 121 об ограничениях на фоне эпидемии коронавируса в городе, сообщили в Смольном.

Работадателям рекомендуется перевести на удаленный режим работы сотрудников, которые не участвуют непосредственно в обеспечении деятельности организации, и сохранить его для тех, кто уже работает дома.

Гражданам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости. Органам власти поручено обеспечить работу с волонтерами, которые будут доставлять пенсионерам продукты питания.

С 5 октября по 2 ноября будет приостановлено предоставление социальных услуг в полустационарной форме. Это не коснется социально-психологических, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, которые могут предоставляться гражданам дистанционно.

Также в Смольном напомнили, что гражданам нужно неукоснительно соблюдать требования и рекомендации – например, соблюдать дистанцию и носить маску и перчатки в общественных местах и транспорте.

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