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12:42

"Гринпис" требует расследовать крупную экологическую катастрофу на Камчатке

фото ЗакС политика "Гринпис" требует расследовать крупную экологическую катастрофу на Камчатке

"Гринпис" на своем сайте опубликовал заявление, в котором потребовал немедленного расследования причин серьезного загрязнения Тихого океана на Камчатке, из-за которого гибнут морские животные и страдают люди.

В конце сентября в районе Халактырского пляжа на Камчатке заметили значительное ухудшение экологического состояния. Серферы рассказывали о загрязнении воды, из-за которого жгло глаза, першило горло, возникала тошнота, на коже появлялась аллергическая реакция. В "Гринпис" подчеркнули, что такие симптомы могут свидетельствовать об отравлении фенолом.

"В связи с крупным экологическим загрязнением и необходимостью срочного реагирования на проблему, "Гринпис" в России обратился в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленного расследования причин загрязнения, оценки масштаба и срочного устранения последствий", - заявила организация.

Местная жительница в Facebook рассказала, что произошла "утечка чего-то ядовитого".

"Все дно – мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км", - написала она.

Правительство Камчатского края сообщало, что в районе пляжа специалисты выявили превышение допустимой концентрации фенола и нефтепродуктов – в два и в четыре раза соответственно. Власти утверждали, что это случилось из-за сброса нефтепродуктов с проходящих судов.

Журналист Юрий Дудь в своем Instagram опубликовал видео, снятое у побережья Камчатки. По его словам, согласно спутниковым снимкам, впадающая в океан река 9 сентября "уже выливала тоннами отраву в океан".

"Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг", - подчеркнул Дудь.

Источник "Медузы", близкий к региональному правительству, рассказал, что загрязнение могло произойти из-за военных, которые вылили отходы в реку. Схожую версию в разговоре с "Новой газетой" выдвинул руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, там "действительно очень страшная произошла авария", и оказалось поражена большая глубина, что говорит против версии со сливом нефтепродуктов с кораблей.

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