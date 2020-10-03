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15:45

Временный госпиталь в "Ленэкспо" сможет принять до 2,5 пациентов с коронавирусом

фото ЗакС политика Временный госпиталь в "Ленэкспо" сможет принять до 2,5 пациентов с коронавирусом

Губернатор Александр Беглов на выездном совещании по подготовке временного госпиталя для пациентов с коронавирусом в "Ленэкспо" сообщил, что в общей сложности там могут разметить порядка 2500 коек, сообщили в Смольном.

По словам Беглова, городское правительство договорилось с главой "Газпрома" Алексеем Миллером о передаче под госпиталь еще нескольких корпусов "Ленэкспо". В итоге корпуса 1,2 и 3 собираются оборудовать для пациентов с легкой формой    заболевания, павильоны 5 и 5А – для больных средней тяжести и тяжелой, также зарезервированы и готовы к приему пациентов корпуса 7, 8 и 8А.

"Персонал подобран. Временный госпиталь готов, в общей сложности он даст нам порядка 2500 коек", - сказал Беглов.

Сообщается, что Беглов поручил в кратчайшие сроки обеспечить отопление, установить в коридорах урны, учесть и исправить недоработки, ранее замеченные при работе госпиталя. По его словам, душевые и туалеты теперь расположены в отдельных помещениях, там установлена качественная сантехника, есть отдельные кабинки, шкафчики для одежды.

Госпиталь в "Ленэкспо" рассматривается как запасной вариант, его задействуют в случае необходимости, подчеркнул Беглов. По его словам, в городе подготовлено 4640 коек для пациентов с коронавирусом, свободны 844, и Смольный готов "в течение нескольких дней развернуть до 8 тысяч коек".

Пока эпидемиологическая обстановка ухудшается, заявил Беглов. Он призвал петербуржцев соблюдать масочный режим "для безопасности своих родных и близких".


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