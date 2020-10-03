Активисты в Петербурге вышли в пикеты памяти главреда Koza.Press Ирины Славиной

Петербургские активисты проводят одиночные пикеты в память о главном редакторе Koza.Press Ирине Славиной, они делятся фотографиями в Telegram-канале "Метропикет".

Люди с плакатами стоят на Дворцовой площади, у Гостиного двора, на Невском проспекте у Малой Садовой улице. В акции участвуют несколько десятков человек. На плакатах они, в том числе, цитируют последний пост Славиной в Facebook

В Нижнем Новгороде в пикет вышла дочь Славиной Маргарита, сообщает "Новая газета".

Накануне Славина покончила с собой перед зданием управления МВД по Нижегородской области. За день до этого к ней пришли с обыском по делу о работе с нежелательной организацией, статус Славиной в деле был тогда неясен. В июне на журналистку завели дело фейковых новостях из-за новости о заражении коронавирусом одного из руководителей академии самбо в Кстово, еще раньше ее штрафовали за участие в акции памяти Бориса Немцова.

Фото: Пьятniца / Telegram