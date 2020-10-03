Свободный журналист

Скончалась нижегородская журналистка Ирина Славина. 2 октября она совершила самоубийство у входа в здание регионального управления МВД. Предсмертным посланием стал пост в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". В последние годы жизни Славина была главным редактором и единственным постоянным сотрудником издания Koza.Press, самого независимого в регионе.

фото со страницы Ирины Славиной "ВКонтакте"

"Психологическая атака"

За день до самоубийства в квартиру к Ирине Славиной (настоящая фамилия - Мурахтаева) вломились полицейские, сотрудники Следственного комитета и бойцы специального отряда быстрого реагирования.

"Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли - все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны - не только мой, но и мужа, - кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций", - написала журналистка в Facebook.

Следственные действия проходили в рамках уголовного дела предпринимателя Михаила Иосилевича по статье 284.1 УК РФ ("Участие в деятельности нежелательной организации"). В тот день силовики пришли не только к журналистке. Обыски проходили в квартирах у нескольких нижегородских активистов, в том числе у членов "Яблока" и волонтеров штаба Алексея Навального.

Иосилевича, известного в Нижнем Новгороде как настоятеля пастафарианского храма Летающего макаронного монстра (основанная в США пародийная религия), подозревают в сотрудничестве с "Открытой Россией". Якобы за несколько дней до сентябрьских выборов в Городскую Думу он предоставил участникам "Открытки" свое помещение под обучающие курсы.

Но курсы, а точнее тренинг для наблюдателей за ходом голосования в указанном помещении проводило движение "Голос". Об этом говорится и в заметках Славиной, и в последующих заявлениях "Голоса" и "Открытой России". Исполнительный директор "Открытки" Андрей Пивоваров в интервью "Эху Москвы" даже предположил, что следователи могли перепутать Нижний Новгород с Великим, поскольку сторонники его организации принимали участие в электоральной кампании в Великом Новгороде, но не в Нижнем. Председатель международной организации Комитет против пыток Игорь Каляпин предположил, что за недавними обысками стоит не борьба с "нежелательной" организацией, а желание "закошмарить" людей, не так давно участвовавших в муниципальной кампании.

"Нисколько не сомневаюсь, что вся эта серия обысков с СОБРом, укладыванием обыскиваемых мордой в пол и прочими "масками-шоу" была вызвана вовсе не поисками приведения Ходорковского, а замышлялась именно как психологическая атака на нижегородских активистов, которые посмели помечтать выдвинуться в местные органы власти", - написал Каляпин в Facebook.

Смерть Славиной удивила и шокировала знавших ее людей. Ее характеризовали как человека опытного и стойкого. Она создавала впечатление личности эмоциональной и восприимчивой, но не склонной к депрессии и девиантному поведению. Однако мысль о самоубийстве в ее голове, вероятно, были и до трагического октября. 20 июня 2019 года она сделала пост в Facebook, в котором рассуждала о смерти, фактически описав то, как она это сделает через год с небольшим. Правда, в посте фигурировала проходная УФСБ или прокуратуры. "Я пока не знаю", - написала Славина.

"Это хоть сколько-нибудь приблизит наше государство к светлому будущему, или моя жертва будет бессмысленна? Думаю, лучше умереть так, чем как моя бабушка от рака в 52 года", - продолжила журналистка.

Пост был сделан в дни, когда Славину судили за освещение нижегородского форума "Свободные люди", организованного при участии "Открытой России". Ее в итоге оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье о деятельности в нежелательной организации (20.33 КоАП). Это было одно из многочисленных административных производств, которые свалились на журналистку в тот период.

Человек-СМИ

У Славиной было два высших образования. В 1999 году она закончила Нижегородский государственный педагогический университет по специальности "филология", а в 2003-м получила диплом журналиста в Университете российской академии образования. Тогда же она начала писать в газету "Нижегородская правда". До этого Славина несколько лет проработала учительницей русского языка и литературы. "Нижегородская правда" - официальное издание областного правительства с соответствующей редакционной политикой. Неравнодушной журналистке не нравились узко расставленные "флажки", за которые ей нельзя было заходить в ее работе, рассказывала она коллегам. Уже во времена работы в правительственной газете Славина читала блог Навального в "Живом журнале" и "мысленно в душе ему аплодировала". Славина покинула издание летом 2011 года. По ее собственным словам, со скандалом. Якобы на дверь журналистке указали после того, как она опубликовала на общегородском форуме внутреннюю инструкцию для нижегородских провластных СМИ об освещении деятельности "Единой России" и оппозиции. О партии власти надо было писать как о партии реальных дел, которая предоставляет социальные лифты гражданскому обществу, о ее противниках - как о сателлитах США, следовало из инструкции.

Несколько лет Славина сотрудничала с другими городскими изданиями пока в 2015 году не решила основать свое. Название Koza.Press выбрали ее подписчики в соцсетях. С ноября 2016 года сайт с новостями и аналитическими статьями был зарегистрирован как СМИ. В "Козе" Славина стала директором, главным редактором, фотографом, оператором и единственным постоянным корреспондентом. Время от времени туда писали другие авторы за символические гонорары или вообще бесплатно. Дохода "Коза" приносила крайне мало. Сайт жил в основном за счет пожертвований. Славина рассказывала, что для заработка "на себя" ей приходилось писать также в другие издания.

Но "Коза" ей была особенно дорога, и какие бы сложности с сайтом не случались, его автор делала все, чтобы он продолжал жить. Она очень гордилась тем, что может представлять свое детище как "Новости и аналитика. Без цензуры. Без указки "сверху". О Нижнем Новгороде и Нижегородской области", а вместо места своей работы на личной странице "ВКонтакте" написать "свободный журналист".

Издание рассказывало о городских новостях, любых, не только политических. Но мимо конфликтов, связанных с власть имущими, силовиками, крупным бизнесом "Коза" никогда не проходила. Она писала о том, чего другие в городе не замечали и так, как другие не решались. Здесь были истории о пострадавших от пыток силовиков, о фальсификациях на выборах, о коррупции, о несистемной оппозиции. Славина умела находить информацию, которой с ней не спешили делиться. Например, в августе 2020 года состоялась встреча и.о. главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева с главными редакторами нижегородских СМИ. Главреда "Козы" на нее не пригласили, но она все равно узнала и пришла, забросав градоначальника неудобными вопросами и выпустив с ним интервью.

Настырность и независимость "Козы" находили отклик у нижегородцев. Издание читали интеллигенты, рабочие, студенты. Материалы постили оппозиционеры, за ними следили во власти. При полном отсутствии штата Славина умудрялась попадать в рейтинги цитируемости "Медиалогии": в ТОП-10 по итогу 2019 года "Коза" заняла пятое место, оставив позади несколько информагентств и все городские телеканалы.

Помимо журналистской работы, Славина время от времени занималась общественной деятельностью. В 2016 году она шла на выборы в Законодательное собрание Нижегородской области и Госдуму от "Яблока". По региональному партийному списку журналистка шла вторым номером после известного в городе эколога Асхата Каюмова. Она участвовала в градозащитных митингах и ежегодных акциях памяти Бориса Немцова. В марте 2019 года Славину оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что она прошла по главной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской в день убийства бывшего губернатора, держа в руках его портрет.

До этого редактору Koza.Press уже неоднократно приходилось отвечать в судах на претензии Роскомнадзора. В сентябре 2018 года она даже опасалась закрытия сайта. Но следующий, 2019 год стал для нее и ее издания особенным. Не успела Славина получить штраф за акцию памяти Немцова, как в отношении нее составили протокол за использование в иллюстрации к публикации символики признанной экстремистской и запрещенной в России нацистской группировки Misantropic Division. Ответчица рассказала в суде, что взяла фотографии, к которым возникли претензии Роскомнадзора, из пресс-релиза Следственного комитета. Производство в отношении нее закрыли.

В июле ее ждал пятитысячный штраф за журналистскую работу на форуме "Свободные люди", который был организован участниками "Открытой России", а уже в октябре ее обязали выплатить 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост в Facebook об установке в городе Шахунья мемориальной доски Иосифу Сталину. В ноябре на главреда Koza.Press завели административное дело за оскорбление (ч. 1 ст. 5.61 КоАП) в адрес провластного активиста Ильи Савина. В марте 2020 года ее опросили в прокуратуре из-за публикации анонса правозащитных лекций при поддержке центра "Мемориал". В июле - назначили штраф в 65 тысяч рублей по статье о распространении заведомо ложной информации (ч.9 ст. 13.15 КоАП). Поводом стала публикация в "Козе" о жителе города Кстово, который, несмотря на потдвержденный диагноз COVID-19, якобы продолжал контактировать с другими людьми.

Утром 1 октября в дом к Славиной вломились с обыском. Она писала в Facebook, что ей не дали даже одеться без присмотра сотрудницы полиции. Знакомые считают, что это стало "последней каплей". Акт самоубийства журналистка совершила на скамейке у нижегородского Главка, рядом с памятниками правоохранителям трех эпох: городовому, милиционеру и полицейскому. На видео с камер видеонаблюдения видно, что Славину пытался спасти случайный прохожий, но она его стала отгонять. Ее последним постом в Facebook стало сообщение: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". Наверное, и этот пост можно было "подтянуть" под какую-нибудь статью, но привлекать по ней больше некого.

Сергей Еремеев

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