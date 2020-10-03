"Маяк Свободы": Акция солидарности и памяти

У станции метро "Гостиный двор" 3 октября прошла акция "Маяк свободы". Мероприятие посвятили протестам в Хабаровске и Республике Беларусь и погибшей журналистке из Нижнего Новгорода Ирине Славиной, в память о которой у метро организовали временный мемориал.

Акцию у метро "Гостиный двор" организовали Либертарианская партия России, "Молодежное яблоко", "Открытка", "ЯГражданин", "Агит Россия" и Петербургская фракция Гражданского общества. Ещё до начала мероприятия у входа в метро "Гостиный двор" люди вставали в пикеты в память о погибшей нижегородской журналистке Koza.Press Ирины Славиной (настоящая фамилия - Мурахтаева). Накануне она совершила самоубийство у входа в здание ГУ МВД по региону. За день до этого у неё дома прошел обыск по делу местного предпринимателя, которого подозревают в сотрудничестве с "Открытой Россией". В последние годы правоохранители неоднократно предъявляли журналистке претензии из-за ее деятельности: ее штрафовали за пост в социальных сетях, за публикации в ее издании Koza.Press и другое.

Один из пикетчиков, представившийся Валерием, в разговоре с ЗАКС.Ру выразил мнение, что сейчас в стране царит режим, при котором могут подавляться права граждан и свобода слова. Именно это и стало причиной гибели Славиной, считает активист:

- Я считаю, что в этом виноват путинский режим. То есть [президент России Владимир] Путин создал такую политическую атмосферу, в которой подавляются права граждан, подавляется свобода слова, подавляются в принципе свобода выражения и права как таковые.

Также со своими картинами к метро "Гостиный двор" вышла художница Елена Осипова. Одна из ее работ посвящена смерти Славиной, другая - военному конфликту между Арменией и Азербайджаном. Художница в своем рисунке призвала страны примириться друг с другом.

Сотрудники полиции проверяли у пикетчиков документы и предупреждали о недопустимости нарушения закона. Никаких претензий к активистам сотрудники правоохранительных органов не предъявляли. При этом, за углом гостиного двора и на обратной стороне Невского проспекта были припаркованы автозаки, а выход на проезжую часть огорожен железным забором. У него припарковались шесть легковых автомобилей полиции, большинство - машины ДПС. Ранее полицейские на подобных акциях штрафовали автомобилистов, которые сигналили в поддержку протестующих. В этот раз водители были безучастны к мероприятию.

Изначально акцию "Маяк Свободы" планировали провести в поддержку протестующих в Хабаровске, где люди требуют честного и открытого суда над экс-губернатором региона Сергеем Фургалом, и в Беларуси, где люди выступают против президентства Александра Лукашенко, рассказал ЗАКС.Ру член Либертарианской партии России Алексей Николаев. Однако, добавил он, из-за печальных событий накануне тему мероприятия дополнили.

- Акция "Маяк Свободы" - продолжение питерских акций в поддержку Хабаровска и Беларуси, в поддержку всех свободных людей. И задача в том, чтобы показать, что "Маяк Свободы" - это именно то место, которое дает цель и дает путь, куда двигаться к свободе: не бояться выходить на улицы, не бояться поддерживать тех людей, с которыми вы солидарны. И, из-за того, что на днях произошла такая трагедия с Ириной Славиной пришлось поменять немного формат, дополнить импровизированным мемориалом, потому что это, конечно, трагедия для всех людей, - рассказал Николаев.

Активисты на одной из лавочек у Гостиного двора создали временный мемориал в память о Славиной: положили ее фотографию, зажгли свечи и возложили гвоздики. Всем желающим организаторы раздавали пластиковые стаканчики со свечами и стикеры с надписью "#МАЯКСВОБОДЫ". Когда все свечи были зажжены, участники акции выстроились в линию. Почтив минутой молчания память Славиной, они поставили свечи к временному мемориалу.

Также на акции вспомнили осужденных по делу "Сети" (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ) - с плакатами в поддержку фигурантов дела выступило "Молодежное Яблоко".

Еще девять человек выразили солидарность с Хабаровском, выстроившись в линию и держа в руках буквы, которые сложились в название города. Полицейские к ним даже не подошли и не проверили документы, только посмотрели со стороны на активистов. На акции 3 октября, как и на других последних протестных мероприятиях в Петербурге, правоохранительные органы никого из активистов в автозаки не отправляли и даже не грозили им этим.

На грани был только один пожилой мужчина, который подходил к пикетчикам и ругался на них. Он кричал, что они якобы продали страну и из-за них все беды и происходят, а власть в России хорошая. Мужчина требовал от полицейских задержать одного из пикетчиков, но сотрудница правоохранительных органов сказала ему, что для этого нет оснований. Самого мужчину, когда он сильно повышал голос, полицейские отводили в сторону и просили успокоиться.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников