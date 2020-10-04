Коронавирусом заразились ещё 10 499 россиян: в Петербурге - плюс 392 заболевших

Оперативный штаб предоставил актуальную статистику по количеству новых случаев заражения коронавирусом: так, за последние 24 часа инфекция была выявлена у ещё 10 499 россиян. Количество - рекордное с начала мая. Таким образом, на сегодняшний день официально известно об 1 215 001 человеке, заболевшем с начала пандемии.

Зарегистрировано 107 летальных исходов. За всё время с момента распространения болезни погибли 21 358 граждан.

Излечились при этом ещё 3284 заболевших, соответственно, всего к сегодняшнему дню выздоровели 979 143 россиянина.

Вновь наибольшее количество заражённых зафиксировано в Москве - 3 327; следом идут Петербург - 392, Московская область - 296, Ростовская область - 234, Нижегородская область - 201.

В Северной столице от COVID-19 погибли ещё 25 местных жителей (всего - 3059), а выздоровели - 196 (всего - 29 743).