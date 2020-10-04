Бондаренко заявил о нехватке рабсилы для уборки улиц Петербурга от снега

Петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко известил, что город нуждается в дворниках, которые бы в будущем занимались расчисткой улиц от последствий снегопадов.

"В преддверии зимы 2020-2021 готовится техника, люди понимают свою ответственность. Объезды показывают, что готовность предприятий высокая", - цитирует чиновника "Петербургский дневник".

Городской глава Александр Беглов, пояснил Бондаренко, поставил перед сложную задачу наладить межведомственную кооперацию всех жилищных и дорожных служб с наступлением зимы. В связи с этим вице-губернатор и объезжает ответственные за уборку ГУПы.

Некоторые проблемы имеются в Петроградском районе, отметил Бондаренко: там жилищные и коммунальные дорожные службы не всегда справляются с целями, которые они должны выполнять совместно.

Зимой к уборке улиц будут привлекать 1797 техники и 94 средства малой механизации. Все машины к наступлению холодов готовы. В штате числятся 3 224 водителя и механизатора и 574 дворника.

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