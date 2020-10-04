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12:35

Фургал жалуется на здоровье и "полную изоляцию" в СИЗО

фото ЗакС политика Фургал жалуется на здоровье и "полную изоляцию" в СИЗО

Пребывающий в столичном СИЗО "Лефортово" бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал жалуется, что в изоляторе у него стало ухудшаться зрение. Кроме того, рассказала у себя в Facebook побывавшая у экс-губернатора член ОНК Марина Литвинович, управленца угнетает абсолютная изоляция от мира.

"Я пришел в СИЗО с нормальным зрением, сейчас я вижу с каждым днем хуже", - поделился Фургал с Литвинович.

В "Лефортово" нет офтальмолога, уточнила член ОНК. В ходе встречи Фургал был очень зол, кричал на сотрудников изолятора, жаловался на полную изоляцию и нарушение прав на защиту и конфиденциальность. 

"Мне запрещено любое общение, мне не приходят никакие письма, их все забирает следователь! […] Звонки мне следователь не разрешает, свидания не разрешает! Я нахожусь в полной, абсолютной изоляции!" - негодовал бывший краевой глава.

Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в Хабаровском крае в 2004-2005 годах. В начале сентября ему предъявили обвинение в убийстве предпринимателя Евгении Зори.

Зорю застрелили в центре Хабаровска в 2004 году. Как полагают в Следкоме, предприниматель конфликтовал с Фургалом, в то время занимавшимся бизнесом по скупке и продаже металлолома, из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий в Хабаровске. В СК уверены, что бывший краевой глава ликвидировал таким образом конкурента.

Также Фургалу инкриминируют ещё несколько эпизодов заказных убийств.

С момента ареста бывшего управленца хабаровчане ежедневно выходят на акции в его поддержку.

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