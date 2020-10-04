Нижегородские полицейские разобрали народный мемориал в память об Ирине Славиной

Минувшей ночью нижегородские правоохранители разобрали стихийный мемориал в память о главреде Koza.Press Ирине Славиной, располагавшийся на месте её кончины - у здания регионального управления МВД, делится "МБХ медиа".

Ещё днём ранее полиция поступила аналогичным образом, убрав с территории свечи и цветы.

Сейчас у памятника вновь собираются неравнодушные судьбе Славиной граждане - с собой они несут "неугодные" борцам с преступностью портреты журналистки, свечи. Накануне в Нижнем Новгороде возник ещё один народный мемориал в её честь - у скульптуры веселой козы на Большой Покровской улице. Там же проходили пикеты в память о погибшей.

Славина покончила с собой перед зданием управления МВД по Нижегородской области 2 октября. За день до этого к ней пришли с обыском по делу о работе на "нежелательную" организацию, при этом статус журналистки в процессе был тогда неясен. В июне на неё завели дело фейковых новостях из-за новости о заражении коронавирусом одного из руководителей академии самбо в Кстово, еще раньше ее штрафовали за участие в акции памяти Бориса Немцова.

Почтили память Славиной накануне и петербуржцы. ЗАКС.Ру побывал на мероприятии, проходившем у Гостиного двора.