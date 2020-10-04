В Адыгее полиция изъяла всю технику у журналистки "Регион Онлайн" в рамках дела о COVID-фейке

Адыгейские правоохранители провели обыск дома у журналистки издания "Регион Онлайн" Яны Топорковой, после изъяв у неё всю личную технику: оперативные мероприятия проводились в рамках дела о коронавирусном фейке (ст. 207.1 УК РФ), проинформировала "МБХ медиа" главред портала Лиана Янкина.

"Допрос уже закончен, сразу после обыска следователь не явился, поэтому допрос удалось провести только вчера. У Яны изъяли всю технику, она по-прежнему остается в качестве свидетеля. При этом никаких повесток или сообщений о вызове на допрос ранее Яна не получала", - пояснила Янкина.

Сразу после обыска Топоркову доставили в республиканский Центр "Э" в Черкесске, однако следователь на допрос не приехал. В итоге его провели на следующий день. При этом силовики, представившиеся в беседе с девушкой "совсем не простыми начальниками", угрожали ей уголовным преследованием и предлагали "дать показания на нужных им людей".

В июне СУ СКР по КЧР возбудило уголовное дело из-за публикаций в Instagram-паблике "Политика 09". Материал, вызвавший претензии правоохранителей, не называется. В сообщесте периодически рассказывается о смертях от COVID-19. Ранее в рамках этого же дела провели обыски и изъяли технику у другого журналиста издания - Анны Дарган. Девушка пожаловалась в СК и Генпрокуратуру, после чего ей вернули изъятое.