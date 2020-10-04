Минпросвещения: 3% российских школ перевели на карантин из-за коронавируса

На сегодняшний день порядка 3% российских школ закрыли на карантин из-за второй волны COVID-19 и гриппа, известил в разговоре с КП замминистра просвещения Виктор Басюк. Всего, уточнил он, в стране 42 тысячи школ.

При этом, подчеркнул Басюк, даже несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, массового перевода детей на дистанционное обучение не состоится.

"Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с уровня министерства просвещения, потому что ситуация как с коронавирусом, так и с ОРВИ сегодня различная и в регионах, и в муниципалитетах", - сообщил замминистра.

За первую неделю сентября по России COVID-19 подхватили более тысячи учителей.

"При этом Роспотребнадзор отмечает, что количество заболеваний учителей находится в норме и достаточно стабильно", - заключил Басюк.