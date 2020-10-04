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16:18

"Забег правды" и солидарность на воде: в Петербурге поддерживают протестующих белорусов

фото ЗакС политика "Забег правды" и солидарность на воде: в Петербурге поддерживают протестующих белорусов

Сегодня днём петербуржцы решили вновь солидаризироваться с белорусами, на сей раз поддержав их и с воды тоже: следящий за протестами Telegram-канал NEXTA опубликовал видеозапись, на кадрах которой горожане плывут по рекам и каналам с бело-красно-белыми флагами.

Днём ранее жители Северной столицы вновь вышли поддержать жителей некогда союзной республики к стенам посольства Белоруссии. Там один из демонстрантов, побывавших в минском изоляторе на Окрестина, рассказал об издевательствах местных силовиков.

Также 3 октября в Парке 300-летия члены белорусской диаспоры провели акцию "Забег правды".

"Наши ребята пробежали сегодня три километра в одежде с белорусской символикой. Мы специально назвали акцию "Забег правды", чтобы обратить внимание на то, как предвзято СМИ освещают события в Беларуси и показать свою солидарность с теми, кто сейчас выходит на протесты", - поделился в разговоре с "МБХ медиа" лидер землячества Владимир Драгун.

Добавим также, минувшим вечером ЗАКС.Ру побывал на аналогичном мероприятии, проходившем у Гостиного двора.

Протестная активность в республике продолжается со дня выборов, состоявшихся 9 августа. Европарламент также не признает Лукашенко избранным президентом. Россия помогает его режиму силовиками, пропагандистами и кредитом в размере 1,5 млрд долларов.

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