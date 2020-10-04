18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:55

Выборгские пенсионеры заклеивали себе рты, требуя отправить правительство региона в отставку

фото ЗакС политика Выборгские пенсионеры заклеивали себе рты, требуя отправить правительство региона в отставку

Около тридцати выборжан - преимущественно, пенсионеры - собрались сегодня на Петровской площади, требуя отставки регионального правительства, информирует 47News.

Одна из присутствовавших на мероприятии дам заклеила себе скотчем рот - по её задумке, это жест должен символизировать запрет на сбор граждан: митинг на соответствующую тематику чиновники не санкционировали.

На акции отметился также лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански.

Собравшиеся организовали также сбор подписей в поддержку своей инициативы: в перечне - фамилии руководителя администрации Геннадия Орлова, его заместителей и главы муниципального совета Дмитрия Никулина.

Полицейские стихийной акции не мешали: примечательно, но посмотреть на демонстрантов вышли сотрудники администрации.

В согласовании митинга власти отказали, поскольку с 1 октября Выборгский район вновь оказался в "красной" антивирусной зоне: в регионе вновь запрещены массовые мероприятия - исключения составляют лишь те, которые организует местная администрация.

Выборжане начали выказывать недовольство местными властями после отставки главы комитета финансов района Алексея Болучевского, которого обвиняют в хищении 700 млн бюджетных рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:33 Нижегородские полицейские разобрали народный мемориал в память об Ирине Славиной

11:41 Бондаренко заявил о нехватке рабсилы для уборки улиц Петербурга от снега

10:26 На Камчатке возбуждено дело по факту сильнейшего загрязнения Авачинской бухты

3 октября, 17:44 Комиссия СПЧ требует проверить обоснованность обыска у Славиной накануне ее гибели

3 октября, 16:29 Активисты в Петербурге вышли в пикеты памяти главреда Koza.Press Ирины Славиной

3 октября, 14:19 Минобороны отрицает причастность флота к загрязнению океана на Камчатке

3 октября, 13:38 Бывший мэр Миасса умер после семи лет нахождения в СИЗО

3 октября, 12:42 "Гринпис" требует расследовать крупную экологическую катастрофу на Камчатке

2 октября, 20:11 Активисту Иванютенко отменили приговор по делу о незаконном приобретении взрывчатки

2 октября, 19:34 Суд приговорил экс-сотрудников колонии в Ярославле к срокам в колонии за избиение заключенных


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:55 Выборгские пенсионеры заклеивали себе рты, требуя отправить правительство региона в отставку

17:12 В Ленобласти всё больше больниц вновь возобновляют приём COVID-больных

16:18 "Забег правды" и солидарность на воде: в Петербурге поддерживают протестующих белорусов

15:20 Минпросвещения: 3% российских школ перевели на карантин из-за коронавируса

14:30 В Адыгее полиция изъяла всю технику у журналистки "Регион Онлайн" в рамках дела о COVID-фейке

13:33 Нижегородские полицейские разобрали народный мемориал в память об Ирине Славиной

12:35 Фургал жалуется на здоровье и "полную изоляцию" в СИЗО

11:41 Бондаренко заявил о нехватке рабсилы для уборки улиц Петербурга от снега

10:50 Коронавирусом заразились ещё 10 499 россиян: в Петербурге - плюс 392 заболевших

10:26 На Камчатке возбуждено дело по факту сильнейшего загрязнения Авачинской бухты

3 октября, 22:34 "Маяк Свободы": Акция солидарности и памяти

3 октября, 19:14 У Гостиного двора в Петербурге проходит акция "Маяк Свободы"

3 октября, 18:35 Свободный журналист

3 октября, 17:44 Комиссия СПЧ требует проверить обоснованность обыска у Славиной накануне ее гибели

3 октября, 16:29 Активисты в Петербурге вышли в пикеты памяти главреда Koza.Press Ирины Славиной

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru