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9:40

В Хабаровске задержали сына Сергея Фургала, участвовавшего в акциях в поддержку отца

фото ЗакС политика В Хабаровске задержали сына Сергея Фургала, участвовавшего в акциях в поддержку отца

Хабаровские правоохранители задержали сына экс-главы края Сергея Фургала Антона, известили местные Telegram-каналы. По их информации, ему инкриминируют "протестную" ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 

"Похоже, подтверждается информация о задержании сына Сергея Фургала - Антона. Антон начал активно заниматься защитой своего отца в публичном поле, называл уголовное дело политическим", - сообщил владелец Telegram-канала "Ворсин". 

Znak.com получилось связаться с пресс-службой ГУ МВД по Хабаровскому краю, чтобы получить официальный комментарий. 

Накануне в Хабаровске прошла очередная демонстрация в поддержку Фургала: на мероприятие собралось около 500 человек.

Фургал находится в столичном СИЗО "Лефортово"; его обвиняют в организации заказных убийств в "нулевых" годах.

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