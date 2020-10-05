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10:33

СМИ: Мэрия Москвы рассматривает возможность возвращения к пропускному режиму из-за COVID-19

фото ЗакС политика СМИ: Мэрия Москвы рассматривает возможность возвращения к пропускному режиму из-за COVID-19

Столичная мэрия изучает несколько сценариев по усилению "антивирусных" мер из-за ухудшения общей эпидемиологической обстановки в Москве, в том числе - возвращение к пропускному режиму, информируют "Ведомости".

Как уточнил собеседник издания, власти города "оказались в затруднительном положении", поскольку перед ними поставлена задача объяснить населению необходимость новых серьезных ограничений, а также предпринять меры, которые не нанесут очередной удар по бизнесу.

Близкий к мэрии источник "Ведомостей" добавил, что если в ближайшее время COVID-обстановка не улучшится, то в течение ближайших двух недель вновь введут режим обязательной самоизоляции. Кроме того, продолжил он, правительство уже поручило подключить софт в метро, который будет блокировать социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в подземке.

Ранее Собянин потребовал, чтобы работодатели перевели не менее 30% своих сотрудников на удалёнку. Кроме того, в Москве начиная с сегодняшнего дня школьники ушли на двухнедельные каникулы.

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