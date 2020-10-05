В РФ второй день подряд выявляют свыше 10 тысяч случаев заражения COVID-19

За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у ещё 10 888 россиян, известили в оперативном штабе. Минувшим днём сообщалось о 10 499 заразившихся - такие показатели зафиксированы впервые с мая.

С начала пандемии по официальным данным болезнь была диагностирована у 1 225 889 человек.

За прошедшие сутки инфекция унесла жизни ещё 117 человек, всего же от неё скончались 21 475 граждан РФ.

Излечился при этом 3181 человек, всего болезнь побороли 982 324 инфицированных.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве - 3 537, Петербурге - 407, Московской области - 339, Ростовской области - 244, Нижегородской области - 198.