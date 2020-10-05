Опрос: Россияне не хотят прививаться от коронавируса

Вакцинироваться от коронавируса намереваются лишь 23% респондентов, опрошенных "Единой Россией", делятся РИА "Новости" результатами исследования.

Во всероссийском онлайн-опросе, проведенном центральной общественной приемной председателя партии с 16 по 23 сентября, поучаствовали порядка 20 тысяч человек. 73% опрошенных известили, что не хотят прививаться от COVID-19, другие 4% отчитались о том, что переболели, поэтому прививка им не нужна.

Подавляющее большинство респондентов (93%) считают, что вакцинация должна быть добровольной. Обратного мнения придерживаются 7% россиян.

Напомним, отечественная вакцина "Спутник V" от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа. Старт массовой вакцинации намечен на октябрь, при этом одновременно пройдет третья фаза клинических исследований.