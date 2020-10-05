В Смольном хотят расширить зону платной парковки в исторических районах

Предстоящая транспортная реформа в Петербурге может включить в себя увеличение числа платных парковочных мест в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах, пишет ТАСС со ссылкой на председателя КРТИ Андрея Левакина. Сегодня их насчитывается 2 799, однако в соответствии с актуальными планами чиновников их должно стать больше в разы.

"Емкость зоны платной парковки в административных границах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов предположительно составит порядка 62 тыс. машино-мест. Однако стоит отметить, что этот показатель может быть скорректирован по результатам проведения проектно-изыскательских работ и в связи с реализацией новой модели транспортного обслуживания", - рассказал Левакин.

При этом, по его словам, с учетом еще не принятого бюджета на 2021-2023 годы о сроках и последовательности "парковочных" работ пока невозможно сказать ничего определенного: вопрос прорабатывают профильные специалисты. Пока же платные парковки сосредоточены исключительно в Центральном районе и охватывают 27 улиц.

Отметим, что анонсированную в начале года транпортную реформу чиновники решили из-за пандемии перенести на неопределенный срок. В частности, планировалось упразднить маршрутки и усилить рейсы социальных автобусов.