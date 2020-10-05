Главу МГЕР Красноярска оштрафовали за велопробег в поддержку поправок к Конституции

Центральный райсуд Красноярска решил оштрафовать руководителя регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Дениса Перика за организацию велопробег в поддержку вносимых в Конституцию поправок, поделился с "МБХ медиа" общественник Иван Соловьев.

На протяжении нескольких месяцев Соловьев не мог согласовать акцию в поддержку хабаровчан и политзаключенных, в связи с чем пожаловался в полицию на велопробег МГЕР, прошедший 4 июля. В ответ правоохранители уведомили общественника, что на Перика бы составлен протокол за организацию несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Штраф в размере 20 тысяч рублей молодогвардеец получил 29 сентября.

"Когда справедливость хоть от части восторжествовала. Перик привлечен к ответственности и оштрафован на первый раз по минимуму санкции в 20 тысяч рублей", - уведомил Соловьев.