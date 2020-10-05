Невзоров о самоубийстве Славиной: Она поближе познакомилась со своей Родиной

Публицист Александр Невзоров прокомментировал самоубийство, совершенное его нижегородской коллегой Ириной Славиной, создательницей информационного ресурса Koza.press. С сожалением он отметил, что Славина, по его выражению, "добрая хохотушка", на свою беду была полна иллюзий относительно государства и его методов, из-за чего сравнительно позднее "знакомство" с ними столь серьезно подействовало на журналистку.

"Она неожиданно для себя выяснила, что ее Россию, в которую она так верила, уже давно штатный агент охранки, бесстыжая, злобная, бесцеремонная стукачка, хохочущая над горем и болью своих детишек, и что другой России не будет. А такую, с ксивой, звездой во лбу, вытирающую с подбородка кровь своих детей, она иметь не захотела. Почему это открытие про Россию она сделала так поздно?", - задался он вопросом на своем YouTube-канале.

Для того, чтобы аналогичных происшествий больше не было, рассудил Невзоров, полезно не иметь ни совести, ни правдолюбия: тогда на акт самоуничтожения не будет способен подтолкнуть факт "унизительного, погромного обыска с двенадцатью дуболомами".

Трагедия произошла 2 октября на скамейке у здания управления нижегородского МВД. В предсмертной записке Славина попросила возложить вину за ее смерть на Российскую Федерацию. В последнее время Славина проходила свидетелем по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. В минувший уик-энд в Петербурге прошла акция ее памяти.