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12:16

"Навальнисты" подали жалобы в ЕСПЧ на аресты своих счетов в рамках дела ФБК об отмывании денег

фото ЗакС политика "Навальнисты" подали жалобы в ЕСПЧ на аресты своих счетов в рамках дела ФБК об отмывании денег

Активисты российских штабов Алексея Навального обжаловали в Европейском суде по правам человека аресты своих банковских счетов в рамках дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией, информирует РБК. Интересы истцов представляет "Агора".

"Навальнисты" требуют признать, что подобный ход российских правоохранителей являлся спланированной политической акцией для оказания давления на них.

Аресты были наложены на счета около ста активистов, но не все из них были продлены. Юристы продолжают готовить жалобы, в общей сложности их количество может превысить 90.

Напомним, что "дело ФБК" касается некоего отмывания денег в размере 75 млн рублей и расследуется с осени прошлого года. Якобы неустановленное лицо из организации Навального получало наличные от других неустановленных лиц и вносило деньги на счета Фонда борьбы с коррупцией. Навальный и компания считает фабулу дела целиком абсурдной.

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