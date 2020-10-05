Свыше 600 правозащитников, историков, журналистов подписали заявление в поддержку Юрия Дмитриева

Более 600 общественных деятелей, историков, правозащитников, журналистов, писателей и режиссеров оставили свои подписи под заявлением в поддержку главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

"Правозащитный совет Санкт-Петербурга принимает участие в защите Юрия Алексеевича Дмитриева с момента его ареста 13 декабря 2016 года. Общественная и профессиональная защита будут продолжены. Юрий Дмитриев невиновен. Позорный процесс, затеянный пакостниками и фальсификаторами истории, происходил не при царе, не при Ленине, не при Сталине, не во времена оттепели, застоя, перестройки. И даже не в начале ХХI века. Это происходит здесь и сейчас. Не оставайтесь безмолвными", - отмечается на сайте совета.

Историк должен был выйти на свободу уже в ноябре, однако накануне Верховный суд Карелии серьёзно ужесточил ему наказание, прибавив десять лет к уже имеющемуся сроку.

Статья, по которой обвиняют Дмитриева, осталась прежней: ч. 3 и ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По остальным статьям, по которым Дмитриева ранее оправдали, дело направлено на пересмотр в горсуд Петрозаводска.

ЗАКС.Ру ранее рассказывал об уголовном преследовании историка.