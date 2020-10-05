Муниципалы требуют расследовать бездействие МВД в связи с нападениями на активиста Виноградова

Нападения на петербургского борца с незаконной торговлей Александра Виноградова и качество реагирования на них городской полиции побудили 44 муниципалов из 25 советов обратиться к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Они требуют провести служебную проверку, как они считают, бездействия подчиненных Колокольцева. Причем особо подчеркивается, что в ряде случаев силовики были в курсе готовящихся нападений, однако жалобы на угрозы убийством и продолжительную слежку де-факто игнорировали.

Все три эпизода произошли в августе-сентябре на территории МО "Гражданка": в первый раз Виноградову нанесли черепно-мозговую травму, двумя неделями позже избили его арматурой, что привело к госпитализации, и наконец 1 сентября был сожжен его автомобиль.

В своем письме авторы указывают, что происходящее вокруг Виноградова неизбежно вредит репутации городского главка и снижает доверие к нему. Муниципалы требуют возбуждения уголовного дела по статьям 205.6 и 293 УК, а также принятия "дисциплинарных мер, включая кадровые решения". Наконец авторы просят по результатам служебной проверки внятно объяснить общественности причины бездействия полицейских после множественных обращений к ним.

Отметим, что расследования непосредственно самих атак на активиста ранее добивались депутаты Заксобрания.