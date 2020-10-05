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14:18

Песков: Расследование причин смерти Славиной не является вопросом Кремля

фото ЗакС политика Песков: Расследование причин смерти Славиной не является вопросом Кремля

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил соболезнования семье погибшей журналистки Ирины Славиной, однако, отвечая на вопрос "Дождя" о том, будет ли Кремль как-то реагировать на происшествие, заявил, что это не является компетенцией аппарата главы государства.

"Безусловно, это трагическое происшествие. Мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание на реакцию губернатора [Нижегородской области] Никитина, который сказал, что обязательно разберется в произошедшем. Нет причин сомневаться, что губернатор разберется и выяснит причины, которые стали поводом для самоубийства", - сообщил Песков.

Славина покончила с собой перед зданием управления МВД по Нижегородской области 2 октября. За день до этого к ней пришли с обыском по делу о работе на "нежелательную" организацию, при этом статус журналистки в процессе был тогда неясен. В июне на неё завели дело фейковых новостях из-за новости о заражении коронавирусом одного из руководителей академии самбо в Кстово, еще раньше ее штрафовали за участие в акции памяти Бориса Немцова.

Почтили память Славиной и петербуржцы. ЗАКС.Ру побывал на мероприятии, проходившем у Гостиного двора.

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