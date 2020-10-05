18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

5 октября, 16:17

Суд отклонил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Егору Жукову в рамках "московского дела"

фото ЗакС политика Суд отклонил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Егору Жукову в рамках "московского дела"

Кунцевской суд Москвы не стал рассматривать ходатайство ФСИН о продлении на год испытательного срока Егору Жукову, приговорённому к трем годам условно по "московскому делу", извещает "МБХ медиа".

Представители службы настаивали на пролонгирование срока, поскольку Жуков не пришел на обязательную регистрацию в августе, хотя, по решению суда, он должен делать это ежемесячно в филиале инспекции.

В свою очередь молодой человек уведомил суд, что не явился в отделение ведомства, так как на него напали. "На меня было совершено нападение, первую половину месяца я провел, старясь не выходить из дома. 31 числа я был не в состоянии ходить, 10 сентября я сходил и зарегистрировался, несмотря на синяки", - рассказал Жуков.

Адвокат подсудимого Леонид Соловьев также попросил отказать в удовлетворении ходатайства ФСИН, так как "у инспекции есть полномочия предупреждать осужденного о том, что он не явился". "После предупреждения от 10 сентября Жуков сразу же зарегистрировался и более ничего не нарушал. Сейчас удовлетворять представление будет превышением полномочий, так как инспекция использовала свои полномочия, вынеся предупреждение", - уточнил защитник.

Егор Жуков, один из фигурантов "московского дела", приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале блогера с рассуждениями о методах ненасильственного протеста. Защита Жукова обжаловала приговор, но в сентябре отозвала заявление по его просьбе, не разглашая причину.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 Смольный снова зовет волонтеров на помощь самоизолировавшимся пенсионерам

20:28 Павловский увидел в самоубийстве Славиной вызов всеобщему "оскотинению"

20:19 "По поликлиникам полная жесть": Профсоюз медиков требует заплатить за COVID

19:56 Кронштадтский парк "Патриот" украсят музыкальным фонтаном

19:29 Первые петербургские врачи привились от коронавируса

19:01 Глава Нижегородской области попросил не убирать цветы с мемориала Славиной

18:48 Главе архангельского штаба Навального предъявили обвинение в распространении порнографии

18:42 Люди с совестью и репутацией

18:39 Банк "Санкт-Петербург" поможет Смольному построить социальные объекты

18:05 Церемония прощания с Ириной Славиной пройдет 6 октября в нижегородском Доме учёных

17:54 В канале Грибоедова обнаружили следы разлива нефтепродуктов

17:35 Смольный выявил свыше 370 нарушений "антивирусных" правил в работе кафе и магазинов

17:28 За неделю госпитализированных с COVID-19 петербуржцев стало больше на 17%

17:06 Полиция выплатит Ильдару Дадину компенсацию за плохие условия содержания в ОВД

16:52 Памфилова: Иногда сложно понять, кто сильнее меня атакует

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru