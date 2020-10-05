Вологодских школьников отправят на увеличенные двухнедельные каникулы досрочно из-за COVID-19

В Вологодской области учащихся школ решено отправить на осенние каникулы досрочно, уведомил общественность региональный глава Олег Кувшинников в ходе заседания оперативного штаба, занимающегося мониторингом ситуации с COVID-19.

"В связи с тем, что растет количество классов, которые выходят на карантин из-за обнаружения случаев COVID-19 в школах, поручаю департаменту образования области в этом году начать осенние каникулы досрочно, с 19 октября, и увеличить их продолжительность до двух недель", - цитирует Кувшинникова "Интерфакс".

Период отдыха должен быть един для всех вологодских школ. В это время будет также приостановлена деятельность учреждений дополнительного образования.

"Это позволит нам разобщить коллективы и снизить скорость распространения болезни. Это касается не только COVID-19, это касается ОРВИ и гриппа", - пояснил губернатор.

В правительстве Вологодской области известили ранее, что на сегодняшний день в регионе на карантин закрыты 38 классов в 26 школах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4893 местных жителя, однако излечились при этом 3850.