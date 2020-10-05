Смольный выявил свыше 370 нарушений "антивирусных" правил в работе кафе и магазинов

За минувшие выходные сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга обнаружили свыше 370 нарушений "антиковидных" стандартов эпидбезопасности, известили в Смольном.

Всего ККИ проверил 750 магазинов, кафетериев, ресторанов и салонов красоты в Центральном, Петроградском, Красногвардейском, Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Московском районах.

Наиболее распространенное нарушение - отсутствие у сотрудников заведений масок, а также QR-кодов, обязательных для работы в период пандемии.

Нарушители получат на руки протоколы об административных правонарушениях Провинившимся грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а если в результате их нарушений был причинён вред здоровью граждан - до 1 млн рублей.

Сведения о нарушениях переданы в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга для принятия решения об отзыве QR-кода, позволяющего тому или иному заведению функционировать.