В канале Грибоедова обнаружили следы разлива нефтепродуктов

Чиновники из администрации Петербурга 5 октября инициировали устранение загрязнений на поверхности канала Грибоедова, о которых сообщили граждане. Речь идет о разливе нефтепродуктов, передает ТАСС со ссылкой на представителей комитета по природопользованию.

"Для проверки информации на место был направлен ГУП "Пиларн". Наличие загрязнения подтвердилось, специалисты приступили к обработке акватории активной пеной", - рассказали агентству.

Известно, что пострадал участок канала на территории Адмиралтейского района, между Казанским и Спасским островами.

Отметим, что за последнюю неделю стало известно о как минимум двух случаях разлива горючего в акваторию. Наиболее серьезное происшествие такого рода случилось на Камчатке в Авачинской бухте. Кроме того, "досталось" реке Северная Двина в Архангельской области.