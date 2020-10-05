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5 октября, 18:05

Церемония прощания с Ириной Славиной пройдет 6 октября в нижегородском Доме учёных

фото ЗакС политика Церемония прощания с Ириной Славиной пройдет 6 октября в нижегородском Доме учёных

Завтра, 6 октября, в Нижнем Новгороде состоится церемония прощания с погибшей журналисткой Ириной Славиной, поделилась у себя в Facebook её подруга Ирина Еникеева.

"Церемония пройдет 6 октября в Доме ученых (Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 25) с 11.00 до 14.00. Большая просьба не приносить искусственные цветы. Ни в каком виде. В антиковидных целях просим всех использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию", - попросила Еникеева.

Славина покончила с собой перед зданием управления МВД по Нижегородской области 2 октября. Перед этим к ней пришли с обыском по делу о работе на "нежелательную" организацию, при этом статус журналистки в процессе был тогда неясен. В июне на неё завели дело фейковых новостях из-за новости о заражении коронавирусом одного из руководителей академии самбо в Кстово, еще раньше ее штрафовали за участие в акции памяти Бориса Немцова.

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