Церемония прощания с Ириной Славиной пройдет 6 октября в нижегородском Доме учёных

Завтра, 6 октября, в Нижнем Новгороде состоится церемония прощания с погибшей журналисткой Ириной Славиной, поделилась у себя в Facebook её подруга Ирина Еникеева.

"Церемония пройдет 6 октября в Доме ученых (Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 25) с 11.00 до 14.00. Большая просьба не приносить искусственные цветы. Ни в каком виде. В антиковидных целях просим всех использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию", - попросила Еникеева.

Славина покончила с собой перед зданием управления МВД по Нижегородской области 2 октября. Перед этим к ней пришли с обыском по делу о работе на "нежелательную" организацию, при этом статус журналистки в процессе был тогда неясен. В июне на неё завели дело фейковых новостях из-за новости о заражении коронавирусом одного из руководителей академии самбо в Кстово, еще раньше ее штрафовали за участие в акции памяти Бориса Немцова.