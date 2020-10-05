Банк "Санкт-Петербург" поможет Смольному построить социальные объекты

В здании петербургского правительства губернатор Александр Беглов и председатель правления банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев заключили договор о сотрудничестве, передает пресс-служба Смольного.

В ходе встречи ее главные участники условились о том, что банк профинансирует строительство объектов социальной инфраструктур и, кроме того, будет содействовать развитию малого и среднего бизнеса в городе.

"В нашем банке сейчас порядка 2 млн счетов физических лиц, мы активно работаем, поддерживаем малый и микробизнес. За последние 20 лет не было ни одного обязательства, которого мы не исполнили", - подчеркнул Савельев.

Банк, в частности, известен тем, что в предыдущие годы частью его акций владел сын бывшего петербургского губернатора Сергей Матвиенко.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.