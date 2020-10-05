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5 октября, 18:39

Банк "Санкт-Петербург" поможет Смольному построить социальные объекты

фото ЗакС политика Банк "Санкт-Петербург" поможет Смольному построить социальные объекты

В здании петербургского правительства губернатор Александр Беглов и председатель правления банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев заключили договор о сотрудничестве, передает пресс-служба Смольного. 

В ходе встречи ее главные участники условились о том, что банк профинансирует строительство объектов социальной инфраструктур и, кроме того, будет содействовать развитию малого и среднего бизнеса в городе.

"В нашем банке сейчас порядка 2 млн счетов физических лиц, мы активно работаем, поддерживаем малый и микробизнес. За последние 20 лет не было ни одного обязательства, которого мы не исполнили", - подчеркнул Савельев.

Банк, в частности, известен тем, что в предыдущие годы частью его акций владел сын бывшего петербургского губернатора Сергей Матвиенко.


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