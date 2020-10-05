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5 октября, 19:29

Первые петербургские врачи привились от коронавируса

фото ЗакС политика Первые петербургские врачи привились от коронавируса

Новейшую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" впервые в истории опробовал на себе 21 медицинский сотрудник в Петербурге, о чем сообщает сайт Смольного. Инъекцию ввели сотрудникам Городской больницы №40. Речь идет о вакцине, разработанной столичным Центром имени Гамалеи.

В течение недели прививка ожидает врачей Боткинской больницы, которые пока сдают необходимые тесты на антитела: имеющие их до эксперимента не допускаются. После медиков из Боткинской больницы город будет находиться в ожидании новой партии вакцины, что может занять половину месяца, после чего медработников продолжат прививать от инфекции.

Отметим, что с наступлением осени по всей стране и в Петербурге в частности наблюдается заметный рост числа инфицированных COVID-19. За прошедшую неделю коронавирусом госпитализировали на 17% больше петербуржцев. За минувшие сутки вирус подхватили свыше 400 горожан.

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