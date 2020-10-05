Кронштадтский парк "Патриот" украсят музыкальным фонтаном

Общественности 5 октября представили план развития принадлежащего Минобороны парка "Патриот", о чем рассказывается на сайте Западного военного округа. В числе новых объектов выделяется светомузыкальный фонтан, над которым будут работать дольше всего - до 2022 года включительно. Остальные новшества, такие, как историческая фотовыставка, посвященная отечественному флоту, макет форта "Александр I" и экспозиция с якорями, должны быть готовы раньше.

"На территории Кронштадтского докового адмиралтейства появится новое пространство, где будут установлены исторические и современные якоря, а также другие инструменты шкиперского технического имущества: паруса, канаты, рынды", - объявил директор парка Андрей Кононов.

Наконец, в парке ВС в скором времени посетители смогут развлечь себя в виртуальном тире, "поучаствовав" в событиях русско-японской войны начала XX века.