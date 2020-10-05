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5 октября, 20:28

Павловский увидел в самоубийстве Славиной вызов всеобщему "оскотинению"

фото ЗакС политика Павловский увидел в самоубийстве Славиной вызов всеобщему "оскотинению"

Политолог и политтехнолог Глеб Павловский дал свою оценку трагическому событию 2 октября в Нижнем Новгороде, когда демонстративно покончила с собой главред издания Koza.press Ирина Славина. По его мнению, случившееся явило собой нечто гораздо большее, чем протест против каких-либо насущных сиюминутных проблем и явлений, политики и государства. Для комментатора поступок журналистки - "акт святости".

"Это такой экзистенциальный акт отказа современникам в уважении и, в общем, это законный отказ. Идет очень обширное оскотинение власти. С какого-то момента и к сожалению с поощрения верховного правителя возникло ощущение, что не надо сдерживаться, что скотство - это норма. Она этого не приняла. Это воззвание к Всевышнему с просьбой кар этому народу, этому населению страны", - рассудил Павловский в эфире "Эха Москвы".

По словам политолога, вместе с остальными россиянами он сегодня может наблюдать "падение государственной культуры, и оно продолжается".

Напомним, что трагедия произошла на следующий день после того, как рано утром в дом к Славиной ворвались силовики с обыском по делу о сотрудничестве с нежелательной организации. На месте гибели женщины, возле здания нижегородского МВД, местные жители создали стихийный мемориал. Оттуда продолжают убирать цветы, что не понравилось губернатору Глебу Никитину.

Фото: Глеб Павловский / Facebook

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