"По поликлиникам полная жесть": Профсоюз медиков требует заплатить за COVID

Акции "Заплати за COVID" прошли по всей России в конце сентября - начале октября. В Петербурге медработники из профсоюза "Действие" предложили властям не медлить с выделением средств, а диспетчерам станций скорой помощи и другим обделенным единовременными выплатами коллегам присоединиться к общей борьбе.

В России снова растет число зараженных коронавирусной инфекцией. Петербург не исключение. За 4 октября здесь официально выявили 407 новых инфицированных. Таких показателей не было с 21 мая. Пока город накрывает вторая волна, медицинские работники требуют от власти рассчитаться с ними за работу во время первой. В рамках организованной профсоюзом "Действие" кампании "Заплати за COVID" медики из десятков городов страны пытались привлечь внимание к проблеме невыплат "ковидных" надбавок.

Правительство России в апреле установило сразу две единовременные выплаты. Постановлением № 484 - персоналу, оказывающему непосредственную помощь гражданам с COVID-19, постановлением № 415 - медикам, заразившимся коронавирусом на рабочем месте. В первом случае речь идет о суммах от 25 до 80 тысяч рублей в зависимости от рода деятельности сотрудника. Если работник заразился сам, то он должен получить от 68,8 тысяч рублей, в зависимости от последствий, которые на него оказал вирус. Помимо федеральных, регионы устанавливали собственные единовременные выплаты. В Петербурге заразившимся на работе медикам пообещали по 300 тысяч рублей, в случае если это приведет к инвалидности - по 500 тысяч рублей, родственникам погибших медработников - по 1 миллиону.

Министерство здравоохранения, дав в мае разъяснения постановлений правительства, фактически пересмотрело эти документы, считает лидер профсоюза "Действие" Андрей Коновал. Согласно разъяснениям, получить стимулирующие выплаты могут работники специализированных под прием ковид-пациентов стационаров, непосредственно контактирующие с больными, сотрудники бригад скорой помощи, сформированных специально для работы с ковид-пациентами, и их водители.

- Мы оспариваем неправильную трактовку постановления правительства. Но мы выступаем также за пересмотр постановления, чтобы в нем были расширены основания для получения выплат, - заявил ЗАКС.Ру Коновал. - Мы, например, считаем, что по 415 постановлению должны платить водителям скорой помощи. По 484-му предполагаются выплаты водителям скорой помощи, но водителям при поликлиниках - нет. Потому что вообще поликлиники исключены, непонятно, почему. Тем более что сейчас изменилась концепция и считается, что основное лечение должно производиться на дому. А кто лечит на дому? Участковые терапевты в первую очередь.

По словам профсоюзного лидера, подход к начислению выплат примерно одинаковый по всей стране.

- По скорой помощи [с выплатами] неоднородная ситуация, а по поликлиникам полная жесть, - добавил Коновал.

Врач скорой помощи и участник петербургской ячейки "Действия" Григорий Бобинов охарактеризовал Петербург как один из самых благополучных регионов страны в плане выплат персоналу. Однако и здесь, по его словам, медработники, перенесшие коронавирус, массово ожидают выплат.

- Выездные бригады в Питере получают более-менее нормально. И то не на всех станциях. А вот сотрудники диспетчерских, фельдшеры по приему вызовов, различный вспомогательный персонал, уборщицы, водители… - рассказал Бобинов. - Что касается диспетчерских служб. Мы сами перезаражались, перезаражали этих бедных диспетчеров, потом на них взвалили еще стирку одноразовых костюмов. А сейчас выясняется, что это мы сами придумали стирать одноразовые костюмы и никто нам такого не говорил, в инструкции не написано. Медперсонал всех лечебных учреждений на данный момент перезаражался, переболел, а выплаты получают единицы, кто непосредственно контачит с пациентами. А разговоров о том, что есть такое понятие как внутрибольничная инфекция, нет.

В рамках кампании "Заплатите за COVID" профсоюз подал заявки на проведение публичных акций в 35 населенных пунктах. Удалось согласовать пять: в удмуртских городах Глазов, Ижевск и Можга, а также во Владимире и Сочи. Власти других регионов и муниципалитетов мероприятия не одобрили - ссылались как на действующие ограничительные меры, так и на другие причины. Например, комитет по вопросам законности Петербурга не разрешил планировавшуюся 27 сентября акцию у комитета по здравоохранению, рядом с народным мемориалом погибшим медикам, воспользовавшись бюрократической придиркой. Чиновники в своем ответе заметили, что заявку на пикет численностью 50 человек надо было подавать в районную администрацию.

Профсоюз в итоге провел в Петербурге сразу несколько серий одиночных пикетов. Первую - 27 сентября. В этот день активисты позировали с плакатами у городских достопримечательностей. В том числе у крейсера "Аврора" - на ватмане у пикетчика было написано "Зачем ждать залп, если можно заплатить".

фото группы "Профсоюз "Действие" - Петербург" "ВКонтакте"

Новые акции состоялись 3 октября. А на следующий день кампанию медиков своими пикетами поддержали социалисты из РСД. 4 октября активисты профсоюза также объехали 11 станций скорой помощи и призвали работающих там диспетчеров присоединиться.

По словам активиста "Действия" Бобинова, главный адресат кампании - не чиновники, а медработник, который не решается заявить о своих правах.

- Акция направлена к медицинским работникам, чтобы они сплачивались и боролись за свои права. Только так можно что-то изменить… Например, в Пензе есть сильный профсоюз. Там 1000 медработников состоит. Им всем с самого начала стали платить эти "ковидные" выплаты: и санитаркам, и водителям, и уборщикам, и диспетчерам.

Хотя полноценных массовых пикетов по стране удалось провести немного, в "Действии" прошедшую кампанию посчитали успешной и решили продлить на октябрь. Во-первых, в профсоюз стали больше обращаться медики со всей страны, отметил Коновал. Во-вторых, акции заметила власть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле будут разбираться с тем, о чем говорил недовольный медперсонал, сообщил РБК. Петербургские акции в Смольном пока не комментировали. Однако 29 сентября губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении дополнительных 418 млн рублей на единовременные выплаты пострадавшим от COVID медикам. Ранее с этой целью из резервного фонда города выделили 1,9 млрд рублей. По состоянию на 20 августа их выплатили 6336 перенесших болезнь медработникам и семьям 22 работников, скончавшихся после заражения коронавирусом. В профсоюзе опасаются, что вновь выделенной суммы почти в полмиллиарда будет недостаточно.

- Если ситуация будет со средствами индивидуальной защиты и с нагрузкой такой же, какая она была в первую волну, этих денег не хватит. Закончатся довольно быстро, - предположил руководитель петербургской ячейки "Действия", фельдшер скорой помощи Павел Рыжов.

Сергей Еремеев

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