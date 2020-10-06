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10:25

Силовики пришли к активистам "Весны" в Челябинске из-за акции памяти Ирины Славиной

фото ЗакС политика Силовики пришли к активистам "Весны" в Челябинске из-за акции памяти Ирины Славиной

В Челябинске силовики пришли с беседой к координатору местного отделения "Весны" Александру Кашеварову и активистке Анастасии Шишковой из-за акции памяти главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, передает "Урал. МБХ медиа".

На акции Кашеваров в одиночном пикете облил куртку борноэтиловым эфиром и попросил Шишкову поджечь его. Активистка затем сфотографировала акцию и помогла потушить небольшое пламя.

По словам Кашеварова, Шишкову отвозили в полицию. С ней провели поучительную беседу и пригрозили уголовным делом из-за хулиганства. Самого Кашеварова силовики не застали ни дома, ни по адресу прописки, ни в школе.

Славина покончила с собой 2 октября перед зданием управления МВД по Нижегородской области: за день до этого к ней пришли с обыском по делу о работе с нежелательной организацией. На месте ее гибели местные жители организовали стихийный мемориал. Несколько раз принесенные ими цветы и портреты убирали, губернатор региона Глеб Никитин попросил мемориал не трогать.

Акции памяти Славиной проходили в разных городах, в том числе в Петербурге.

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